Co uchwyciła kamera Google Street View? [NAJLEPSZE UJĘCIA]

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Wrocławia. Wzięło w nim udział 11 tysięcy osób! [ZDJĘCIA]

Tysiące wrocławian wzięły udział w Orszaku Trzech Króli, który 6 stycznia tuż po południu wyruszył z Ostrowa Tumskiego do Rynku. Przeszli z placu Katedralnego, przez most Piaskowy, pl. Dominikański, ulicą Oławską do Rynku. Na jej końcu, na pl. Gołębim przygotowana była scena, na ...