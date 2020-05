Co to za dziwny owad? Czarna pszczoła ponownie w Polsce. To zadrzechnia fioletowa. Gatunek ten w naszym kraju uważano za wymarły

W Polsce jeszcze w roku 2002 zadrzechnie fioletowe zostały uznane za gatunek wymarły. Czarna pszczoła, to największa pszczoła, którą można ponownie spotkać w naszym kraju. Jej ponowne pojawienie się w 2005 roku naszym kraju to bardzo dobra wiadomość. Gatunek ten w Polsce od 2014 roku objęty został częściową ochroną gatunkową. Ktoś z Was widział w tym roku tę czarną pszczołę?

- W Polsce zadrzechnia fioletowa jest objęta ochroną. Uważano, że jest to gatunek wymarły w Polsce, ale od jakiegoś czasu znowu można go zaobserwować. W naszym kraju chroniona też jest modliszka, której populacja w ostatnim radykalnie wzrosła. Modliszki spotkamy też na Górnym i Dolnym Śląsku. Przyczyną takiego wzrostu czy rozprzestrzeniania się gatunków owadów są m.in. zmiany klimatu - dodaje profesor Łukasz Depa z Uniwersytetu Śląskiego.

Zadrzechnia fioletowa drążą korytarze w próchniejącym drewnie np. czereśni. To dowód na to dlaczego należy pozostawiać nieścięte stare drzewa. Czarne pszczoły upodobały sobie schronienie w starych, spróchniałych konarach i suchych pniach. Wycinka takich drzew i coraz mniej suchych terenów sprawia prowadzi do wyginięcia tego gatunku. Ocieplanie się klimatu w Polsce może wpłynąć na to, że coraz częściej będziemy widzieć zadrzechnie w naszym kraju.