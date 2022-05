Co się czai w lesie? Jakie zagrożenia czekają w lesie na ludzi nie znających pewnych zasad ZDJĘCIA

Polskie lasy są piękne, jednak niezachowanie pewnych zasad i środków ostrożności może skończyć się dla spacerowicza nawet tragicznie.

Idąc do lasu warto zastosować jakiś środek odstraszający kleszcze, to powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności. Kleszcze przenoszą bardzo niebezpieczne choroby takie jak odkleszczowe zapalenie mózgu czy borelioza. Powinniśmy również zadbać o odpowiednie obuwie. Do lasu nie nadają się delikatne sandałki czy tenisówki z cieniutką podeszwą.