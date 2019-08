Co roku Gazeta Wrocławska wraz z Perspektywami organizuje Salon Maturzystów. Opublikuj swój artykuł w dodatku specjalnym!

Polska Press Grupa i Naszemiasto.pl we współpracy z Perspektywami, organizatorem targów Salon Maturzystów, przygotowuje dodatki tematyczne poświęcone wydarzeniom w całej Polsce. Jest to kontynuacja współpracy realizowanej z dużym sukcesem w ubiegłych latach – również w tym roku oferujemy naszym klientom specjalne wydania.

Wrocławski Salon Maturzystów odbędzie się w dniach 17–18 września br. w godzinach 8.30–l5.00 na Politechnice Wrocławskiej w Centrum Kongresowym przy ul. Janiszewskiego.

Każdego roku na tej imprezie uczelnie prezentują swoją ofertę edukacyjną. Salon odwiedzą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza maturzyści 2020, a także uczniowie młodszych klas oraz nauczyciele, pedagodzy i szkolni doradcy edukacyjno-zawodowi pomagający młodzieży wybrać optymalną ścieżkę kariery.

Naszemiasto.pl Wrocław i Gazeta Wrocławska we współpracy z Perspektywami, organizatorem targów Salon Maturzystów, przygotowuje dodatek tematyczny poświęcony wydarzeniu, który ukaże się 16 września i będzie kolportowany podczas Salonu Maturzystów we Wrocławiu. Planowany nakład wydania to 32 tys. egzemplarzy!