Co oznacza dla wyborców głosowanie korespondencyjne?

O głosowaniu korespondencyjnym mówiła również w swoim orędziu marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Tłumaczyła, że "wprowadzenie stanu nadzwyczajnego tylko po to, by przełożyć wybory, byłoby wprost złamaniem konstytucji".

Czym jest głosowanie korespondencyjne?

Głosowanie korespondencyjne to nic innego, jak możliwość wzięcia udziału w głosowaniu, ale bez konieczności stawienia się w obwodowej komisji wyborczej. Nie trzeba osobiście przychodzić do lokalu wyborczego, żeby oddać głos na wybranego kandydata i jest to spore ułatwienie.

Do tej pory głosowanie korespondencyjne było możliwe dzięki wprowadzonej ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r w Kodeksie wyborczym (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112). W pierwotnej wersji Kodeks dopuszcza głosowanie korespondencyjne dla dwóch grup wyborczych: