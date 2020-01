Co musisz wiedzieć o kasach ONLINE?

Jak działają kasy ONLINE?

Kasy fiskalne ONLINE mają wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dane będą przesyłane co 2 godziny, natomiast Repozytorium może zmieniać harmonogram połączeń bez wiedzy użytkownika. Dane jakie będą przekazywane to m.in. paragony fiskalne i dokumenty niefiskalne, raporty dobowe, informacje o przeprowadzonych przeglądach technicznych. Otrzymywanie i gromadzenie danych z kas online będzie stanowiło niezmiernie ważny mechanizm do przeciwdziałania zjawisku szarej strefy.

Kto musi mieć kasę fiskalną ONLINE?

W pierwszej kolejności obowiązkiem posiadania kas ONLINE zostały objęte branże szczególnie narażone na nieprawidłowości. Wprowadzenie kas dla poszczególnych branż odbędzie się w trzech terminach.

· Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy sprzedający paliwo oraz świadczący usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon;

· Od 1 lipca 2020 r. dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla;

· Od 1 stycznia 2021 r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

Podane terminy dotyczą wyłącznie wskazanych grup przedsiębiorców. Nie oznacza to, że tylko oni będą mieli obowiązek wymiany starych kas papierowych na nowe warianty online. Homologacja kas fiskalnych z elektroniczną kopią paragonów wygasa 31 grudnia 2022 r. Oznacza to, że podatnicy, którzy nie muszą posiadać kas fiskalnych online mogą do tego czasu używać kas z elektroniczną kopią paragonów, aż do momentu wyczerpania się pamięci fiskalnej (czyli co najmniej 5 lat od momentu zakupu).

Komu przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej ONLINE?

Według projektu rozporządzenia podatnicy, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego online mogą odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł). Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego i dobrowolnie wybiorą kasę ONLINE oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy ONLINE. Zwrot nie przysługuje na urządzenia z papierową i elektroniczną kopią paragonów.

Fiskalizacja kas fiskalnych ONLINE – czy coś się zmienia?

Fiskalizacja kas ONLINE będzie przebiegała w prosty sposób, w trybie online, co pozwoli na pierwsze połączenie z Centralnym Repozytorium Kas. Przy użyciu kasy, serwisant dokona zgłoszenia podatnika do Urzędu Skarbowego, jednocześnie przekazując dane podatnika. Z Repozytorium zostanie przesłany nr ewidencyjny kasy. Przyznany numer ewidencyjny zapisywany będzie w pamięci fiskalnej i chronionej kasy wraz z NIP-em podatnika. Wtedy pamięć fiskalna i tryb fiskalny zostaną uruchomione.

Zasady obowiązujące przy stosowaniu kas z papierową i elektroniczną kopią paragonów, mówią o tym, że przedsiębiorca musi poinformować właściwy Urząd Skarbowy, że jego kasa fiskalna została uruchomiona w trybie fiskalnym. Zgłoszenie dotyczące fiskalizacji należało złożyć w Urzędzie Skarbowym w terminie 7 dni – licząc od daty fiskalizacji. W przypadku kasy rejestrującej ONLINE nie będzie jednak takiego obowiązku. Informacja na temat fiskalizacji urządzenia nowego typu automatycznie trafi do rejestru zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas, a więc także do organów skarbowych.

Obowiązki właściciela kasy ONLINE

Każdy posiadacz kasy fiskalnej ONLINE musi liczyć się z kilkoma obowiązkami. Ich niedopełnienie może grozić konsekwencjami, dlatego warto je poznać przed zakupem urządzenia fiskalnego.

1. Obowiązek zapewnienia połączenia z internetem

Podatnik musi być zapewnić stałą łączność z Internetem, aby kasa mogła komunikować się z Centralnym Repozytorium Kas według ustalonego harmonogramu.

2. Brak obowiązku archiwizacji danych

Posiadanie kasy online zwalnia z obowiązku archiwizacji – dane są przesyłane w czasie rzeczywistym do Repozytorium.

3. Raport dobowy i miesięczny

Każdy dzień pracy z kasą – również online, powinniśmy zakończyć wydrukiem raportu dobowego. Należy go wystawić najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego. Raport miesięczny należy wystawić po zakończeniu miesiąca, w którym odbywała się sprzedaż – najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca.

4. Obowiązek przeglądów technicznych

Aby kasa online służyła przez lata, należy regularnie wykonywać jej przeglądy techniczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda kasa fiskalna powinna, co minimum 2 lata, przejść obowiązkowy przegląd techniczny.

Kasy fiskalne ONLINE ELZAB

Kasy fiskalne ELZAB – znanego producenta tych urządzeń, są dostępne zarówno w wersji mobilnej, jak i stacjonarnej. Są to również modele specjalistyczne, przystosowane do pracy w punktach bezobsługowych – np. na stacjach paliw, a także fiskalne drukarki dla sklepu dowolnej branży lub dla apteki. Dzięki wyposażeniu w nowoczesne rozwiązania takie jak łącze bezprzewodowe WiFi czy porty USB zapewniają wygodną komunikację z Repozytorium bez względu na miejsce użytkowania. Ceny kas fiskalnych ELZAB są zróżnicowane, zależnie od stopnia zaawansowania technologicznego modelu.