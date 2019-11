Co MUSISZ kupić na AliExpress zanim zdrożeją przesyłki [LISTA]

Dlaczego koszt przesyłki z Chin jest tak niski?

Międzynarodowa Unia Pocztowa (MUP), podejmująca kluczowe decyzje w sprawie wysokości opłat za przesyłki m.in. między wspólnotą europejską a innymi krajami, zaliczyła przed laty Chiny do grupy państw korzystających z preferencyjnych stawek. Nie miało to większego znaczenia w czasach, gdy listy i paczki z Państwa Środka trafiały do Europy, w tym Polski, sporadycznie. W ostatnich latach ich liczba urosła jednak do… setek milionów rocznie.

Organizacje przedsiębiorców z całej Europy apelują do swych rządów, aby doprowadziły do rozpoczęcia prac nad gruntowną reformą systemu opłat za przesyłki pocztowe. Głównym celem jest znaczne podniesienie stawek za paczki z Chin. Przedsiębiorcy domagają się radykalnego podniesienia tych opłat, by „ukrócić nieuczciwą konkurencję”. Jeśli ich starania odniosą skutek, zakupy na AliExpress przestaną być tak atrakcyjne jak dziś. Zanim to się stanie, wybierzcie się z nami na zakupy.