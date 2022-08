Co można kupić podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2022? Stragany pełne naczyń, ozdób i biżuterii (ZDJĘCIA) Justyna Orlik

Przed nami ostatnie dwa dni tegorocznego Święta Ceramiki Bolesławieckiej, które co roku przyciągają mnóstwo turystów. Ludzie z całej Polski, ale i świata przyjeżdżają do miasta na Dolnym Śląsku, żeby podziwiać nowe wzory i powiększać własną kolekcję wyrobów ceramicznych. Co można kupić w tym roku?