Co decyduje o sukcesie projektu badawczo-rozwojowego?

Świetna okazja, żeby poznać szczegóły oferty konkursowej, to organizowane 5 lutego 2020 r. we Wrocławskim Parku Technologicznym spotkanie informacyjno-warsztatowe NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). W jego trakcie przedstawiciele Centrum podzielą się praktyczną wiedzą dotyczącą definiowania innowacji, planowania projektów badawczo-rozwojowych (B+R), pisania dobrych wniosków, rozmaitych uwarunkowań prawnych – czyli tego wszystkiego, co przesądza o skutecznym staraniu się o środki z Funduszy Europejskich.

Jedną z nowości podczas warsztatów będzie zapoznanie uczestników z bardzo pożytecznym narzędziem, jakie NCBR przygotowało z myślą o innowatorach. Mowa o aplikacji Asystent Budżetowy, która służy do łatwego kwalifikowania kosztów zaplanowanych w projektach finansowanych ze środków POIR. Z jego pomocą można się np. upewnić, co zaliczyć do danej kategorii kosztów B+R, jak poprawnie nazwać wydatki i jak je uzasadnić we wniosku o dofinansowanie.

Co nowego w Szybkiej Ścieżce

Budżet najnowszej edycji Szybkiej Ścieżki to 1,2 mld zł. Konkurs został podzielony na cztery rundy, przy czym rundy I-II oraz III-IV adresowane są do różnych podmiotów. W dwóch pierwszych, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 r., na dofinansowanie mają szansę projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja złożone z dużych przedsiębiorstw (także z udziałem MŚP lub jednostek naukowych). Z kolei w rundach III i IV, trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca, wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych). Oznacza to, że firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie w każdej z rund: w dwóch pierwszych jako konsorcjanci dużych przedsiębiorstw, a w dwóch ostatnich w konsorcjum z inną małą firmą, z jednostką naukową lub samodzielnie. Po raz pierwszy ustalono pulę środków dla poszczególnych rund naboru wniosków: w pierwszej na wnioskodawców czeka 300 mln zł, w drugiej 100 mln zł, w trzeciej 500 mln zł, a w czwartej 300 mln zł.

Dolnośląskie wspiera innowatorów

Województwo ma duży potencjał badawczo-rozwojowy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na Dolnym Śląsku największy odsetek nakładów wewnętrznych na działalność B+R w 2018 r. stanowiły środki przeznaczone na nauki inżynieryjne i techniczne, na drugim miejscu znalazły się nauki przyrodnicze1. Środki z konkursów ogłaszanych przez NCBR przyczyniają się do dalszego rozwijania innowacji nie tylko w obszarze sześciu Dolnośląskich Inteligentnych Specjalizacji.

Polski Atlas Natężeń Deszczów z dofinansowaniem

Jeden z beneficjentów Szybkiej Ścieżki, firma RETENCJAPL z Gdańska, kończy właśnie 4-letni projekt PANDa. Główna część badawcza prowadzona była na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Spółka wykorzystała 100 deszczomierzy należących do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Przetworzyła zgromadzone na nich dane, aby stworzyć Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa), czyli platformę informującą o natężeniach deszczów miarodajnych. Głównymi zainteresowanymi tym przedsięwzięciem są instytucje zajmujące się projektowaniem sieci kanalizacyjnych i deszczowych. PANDa ma również szerokie zastosowanie przy wydawaniu warunków technicznych miejskich inwestycji (nowych osiedli, parkingów, galerii handlowych). Zbudowanie aplikacji, do której dostęp jest możliwy z każdego urządzenia stacjonarnego i mobilnego, w wymiarze 24/7, to pierwszy krok do digitalizacji sektora wód opadowych w Polsce. Do zakończenia projektu został miesiąc, a firma ma już na koncie blisko 30 wdrożeń modelu PANDa w różnych miastach Polski.

POIR – bogata oferta konkursów w 2020 roku

Drugi konkurs Szybka Ścieżka w tym roku NCBR ogłosi 1 lipca. Jego budżet poznamy za pewien czas. Łącznie z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2020 r. Centrum przeprowadzi 11 konkursów, przeznaczając na to co najmniej 2 mld zł.

Harmonogram konkursów NCBR w ramach POIR znajduje się na stronie NCBR – www.ncbr.gov.pl oraz na stronie POIR – www.poir.gov.pl.

Praktyczne informacje podczas warsztatów

Przedsiębiorcy i naukowcy z regionu, którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych, 5 lutego mogą zapoznać się z konkursami prowadzonymi przez NCBR oraz bezpośrednio porozmawiać z ekspertami we Wrocławiu. Dowiedzą się, jak zaplanować projekt B+R, na co można przeznaczyć dofinansowanie, jak je uzyskać i rozliczać. Harmonogram kolejnych bezpłatnych spotkań z cyklu NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR dostępny jest na stronie www.ncbrdlafirm.pl.