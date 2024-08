Co dalej ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia? Kiedy zostaną ogłoszone nowe terminy przetargów?

Przesunięcia terminów przetargu

Takie opóźnienia mogą budzić obawy co do terminowości całego przedsięwzięcia, jednakże, według ostatnich informacji, budowa ma ruszyć w drugiej połowie tego roku i zakończyć się pod koniec 2026 lub na przełomie 2026/2027.

„W czasie trwania całego postępowania, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu otrzymała ponad 750 szczegółowych pytań i wniosków. Niektóre uwagi wykonawców wiązały się z koniecznością formalnej zmiany warunków realizacji zamówienia. Każda zmiana procedury przetargowej również wymaga zachowania określonych przepisami terminów” – czytamy w przesłanej do nas odpowiedzi na pytania dotyczące aktualnego stanu inwestycji.

Szczegóły projektu

Ostatni odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia to nie tylko kluczowy element dla poprawy komunikacji w mieście, ale również inwestycja oczekiwana od lat. Trasa ma około 3,6 km długości i łączy autostradowy węzeł bielański z ul. Grota-Roweckiego. Projekt przewiduje, że na większości odcinka droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, z możliwością rozbudowy w przyszłości.

Dokładny przebieg trasy uwzględnia nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne, takie jak rondo turbinowe przy skrzyżowaniu z ul. Szwedzką, wiadukt nad torami kolejowymi oraz most nad Ślęzą. Dodatkowo, wzdłuż całego odcinka zaplanowano budowę chodników i dróg rowerowych, co jest odpowiedzią na potrzeby nie tylko kierowców, ale i pieszych oraz rowerzystów.

Oczekiwania i nadzieje

Mimo początkowych opóźnień, istnieje nadzieja na terminową realizację projektu. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego pojawiają się głosy optymizmu co do dotrzymania nowych terminów, pod warunkiem sprawnego przebiegu postępowania przetargowego i braku odwołań. Ostateczny termin zakończenia prac, zakładający 30 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą, jest ambitny, ale możliwy do zrealizowania.