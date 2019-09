Co dalej z galerią handlową w Sky Tower? Będą zmiany

Na pierwszym piętrze galerii Sky Tower zlikwidowano prawie wszystkie sklepy. Pozostały tylko lokale gastronomiczne, Chrono (punkt z zegarkami) i salon kosmetyczny. Czy to początek końca tej galerii

- W moim odczuciu to taka pseudogaleria. Większość twarzy, które się tu przewijają, to raczej pracownicy galerii. Na pierwszym piętrze prawie nic nie ma, na drugim zostały tylko kręgielnia i Fitness Academy. Ostatnio zamknęła się jakaś kolejna restauracja. W tym roku na parterze zamknął się Wrangler. Może to kwestia czynszów? Ostatnio otworzyło się też jedno stoisko z wędlinami. Zamknęło się po dwóch tygodniach - mówi Sabina Stopka, która pracuje w Sky Tower od dwóch lat. - Różne słuchy nas dochodzą. To oczywiście nieoficjalne informacje, szeptane od ucha do ucha, ale mówi się, że cały Sky Tower chcą przerobić na kompleks gastronomiczno-usługowy i że większość lokali to będą restauracje i kawiarnie. Takie zresztą plakaty pojawiły się na pierwszym piętrze. Widnieją na nich napisy "Tworzymy nową przestrzeń ze smakiem".

- Nawet klienci do nas przychodzą i pytają, czy jeszcze tu jesteśmy, bo słyszeli, że cały Sky Tower się zamyka. Może prezes Sky Tower ma taki plan, ale do nas nie dotarło żadne pismo - dodaje Sabina Stopka. Na górze (pierwsze i drugie piętro) nie ma już prawie żadnych sklepów. Większość została zlikwidowana. Część z nich, tak jak Neonet, przeniosły swoje lokale na dół. - Bardzo powoli się zmienia to wszystko. Rzeczywiście, sklepy z góry przenoszą się na dół, ale to naprawdę w wolnym tempie. My na brak klientów nie narzekamy, jesteśmy tu od początku jako marka. Mamy swoich stałych klientów i prosperujemy z powodzeniem. A z ogólnej perspektywy, no cóż, Sky Tower jest specyficznym miejscem. Ale na pewno powinno dziać się tu więcej. Szczególnie w weekendy, bo w soboty i i niedziele jest naprawdę kiepsko. Zwłaszcza jeśli porównamy Sky Tower z Magnolią, bo także w Magnolii mamy swój sklep - mówi Katarzyna Kopyścińska, kierownik sklepu Esotiq, która pracuje tu od początku istnienia galerii.

Sky Tower nie ma tak wielu klientów, jak duże galerie handlowe, takie jak Wroclavia, Magnolia czy Pasaż Grunwaldzki. - Przede wszystkim tutaj się prawie nic nie dzieje. Są występy taneczne, bo Egurrola ma tu swoją szkołę tańca. Jest Sky Tower Run, ale to głównie uczestnicy biegu, a nie nowi klienci. Jeszcze punkt widokowy jest atrakcją. To wszystko. Brakuje na przykład miejsca, gdzie można zostawić dziecko i móc spokojnie zrobić zakupy. Zresztą jakie zakupy? W dużych galeriach, takich jak Wroclavia czy Magnolia, można kupić spodnie, poszukać butów i jeszcze kupić coś na obiad. A tutaj na parterze są cztery sklepy odzieżowe na krzyż - dodaje Sabina Stopka. - Mnie jako sprzedawcy jest tu dobrze, bo wolę spokój niż hałas i tłumy w galerii będącej molochem. Nie narzekamy też z punktu widzenia sklepu, bo mamy swoich stałych klientów, którzy i tak do nas przyjdą. Ostatnio miałam klientów, którzy przyjechali z Poznania. Chcieli zostawić dziecko na czas zakupów i byli zdziwieni, że w galerii handlowej nie ma takiego miejsca. I tacy klienci wybiorą Wroclavię, która jest w pobliżu. Brakuje jakiegokolwiek pomysłu, żeby przyciągnąć klientów.

Czy rzeczywiście galeria Sky Tower zniknie? Agnieszka Solorz z departamentu ds. komercjalizacji powierzchni twierdzi, że sklepy nie znikną. Sky Tower ma jednak zmienić swój charakter. - Na poziomie 0 tworzymy strefę Sky Kitchen, z wejściem od ul. Powstańców Śląskich. Będzie ona miała ok. 1400 kw. Będzie to unikalna strefa z autorskimi konceptami kawiarni, restauracji i barów. Wzbogaci naszą ofertę restauracyjną i kawiarnianą - każdy z nowych lokali ma w założeniu serwować oryginalne menu - zapowiada Solarz. - Miejsce ma tętnić życiem również po zamknięciu pasażu Sky Tower, bowiem w planach mamy wydłużenie godzin funkcjonowania Sky Kitchen. Na poziomie 1, który teraz świeci pustkami powstanie "strefa rozrywki i turystyki". - Obecnie negocjujemy umowy, domykamy projekty - nie możemy więc na razie podać konkretnych nazw konceptów. Na poziomie 1. będzie także wejście do punktu widokowego, kasa biletowa wraz z nowym, odświeżonym sklepem z pamiątkami - dodaje Solarz.

Strefa restauracyjna (food court) przeniesiona zostanie bliżej ciągów komunikacyjnych, dzięki czemu ma być bardziej dostępna zarówno dla klientów, najemców biurowych oraz turystów odwiedzających Sky Tower. Powiększona zostanie także strefa biurowa - wygospodarowujemy kolejne metry dla naszych kluczowych najemców. Natomiast na 49. piętrze ma powstać sky bar. - Powiększamy przestrzeń w punkcie widokowym na 49 piętrze - docelowo chcemy tam uruchomić Sky Bar, dodatkową atrakcję przyciągającą mieszkańców i turystów. Odwiedzający będą tu mogli spędzić dłuższą chwilę i zrelaksować się, podziwiając panoramę Wrocławia i okolic - dodaje Agnieszka Solarz. Na te wszystkie zmiany przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Nowa koncepcja zaczęła być wdrażana dopiero w tym roku. ZOBACZ TEŻ:

