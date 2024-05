Co ciekawego dzieje się we Wrocławiu w weekend 18-19 maja. Sprawdź gdzie się wybrać i co zobaczyć, będzie się wiele działo!

Pierwsza edycja Nocy Muzeów we Wrocławiu przyciągnęła siedem muzeów i jedną galerię. Dziś jest to wydarzenie, którym żyje całe miasto. W 2024 roku zaplanowano ponad 150 atrakcji, organizowanych przez niemal 100 instytucji! To wszystko odbędzie się już w najbliższą sobotę, 18 maja. Choć głównymi organizatorami są muzea, w wydarzeniu uczestniczą również archiwa, galerie, centra kultury i edukacji oraz inne niezależne miejsca, które promują sztukę i historię Wrocławia.

Jarosław Jakubczak