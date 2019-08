Co będzie z PKS-ami na Dolnym Śląsku? Przeczytaj szczegóły!

Przypomnijmy, obok programu 500 plus na pierwsze dziecko, trzynastek dla emerytów oraz obiecywanego zmniejszenia podatku PIT oraz jego całkowitej likwidacji dla młodych, w piątce PiS, pojawiła się jeszcze jedna obietnica - reanimacja publicznej komunikacji, a dokładniej autobusowych połączeń między mniejszymi miejscowościami, także na Dolnym Śląsku. Jak podkreślano, miał to być element szerszej strategii walki z wykluczeniem społecznym. Poprzez dopłaty z budżetu państwa, we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi, rząd obiecał odtworzyć połączenia autobusowe, które w minionych dziesięcioleciach zniknęły z mapy. Jak się szacuje dotknęło to nawet 14 milionów Polaków w tym nawet około 800 tysięcy mieszkańców Dolnego Śląska. Najczęstszym powodem zwijania połączeń, był brak opłacalności ich dalszego utrzymywania.

Rząd stworzył w maju specjalny Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Ostatecznie zdecydowano, że w tym roku zasili go 300 mln zł na przywracanie lokalnych linii autobusowych, a w każdym kolejnym roku ma to być po 800 mln zł. W lipcu ogłoszono harmonogram wyłaniania tych samorządów i przewoźników, którzy będą mogli liczyć na dofinansowanie do odtwarzanych linii. W miniony poniedziałek wojewodowie – w tym dolnośląski - zakończyli nabór wniosków w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.