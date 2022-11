Cmentarzysko kurhanowe w Białogórzu. Klimat jak z Blair Witch Project? Sprawdzamy, czy jest się czego bać

Cmentarzyska kurhanowe na Dolnym Śląsku

Wczesne średniowiecze to okres panowania Ślężan i Dziadoszan, którzy po śmierci byli chowani wspólnie z kapłanami w kurhanach, czyli stożkowych kopcach. W ich wnętrzu znajdowały się komory grobowe. Cmentarzyska z okresu od VIII do XI wieku znajdziemy w kilku miejscach na Dolnym Śląsku, m.in. w Muszkowicach (powiat ząbkowicki), Będkowicach pod Sobótką i w Niedarach (powiat trzebnicki). Niektóre z nich zostały odkryte jeszcze przed wojną, a dokumentację do pozostałych sporządzono w późniejszych latach.

Jedno z największych cmentarzysk kurhanowych w Polsce znajduje się w Białogórzu koło Zgorzelca

Tajemnicze znaki na drzewach w lesie w Białogórzu. Co znaczą?

Po wejściu do lasu możemy się poczuć jakbyśmy znaleźli się w wehikule czasu. Panuje tu trudna do opisania atmosfera, którą potęguje bukowy las. Dopiero po spacerze w jego głąb widać, jaki jest rozległy i że zmienia się w las mieszany z mocnym spadkiem w dół. Pod jednym z drzew znaleźliśmy szałas podobny do tych, występujących w Blair Witch Project, jednym z najgłośniejszych horrorów wszechczasów. Do udziału w projekcie zaproszono wówczas nierozpoznawalnych aktorów oraz amatorów, którzy ręcznymi kamerami kręcili poszczególne sceny w filmie. To sprawiło, że obraz, który finalnie dostał widz, przypominał dokument.