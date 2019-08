CLJ. Wicemistrzowie Polski ze Śląska zaczynają sezon

Drużyna najpierw trenowała we Wrocławiu. Potem przyszedł czas na tygodniowy obóz w dobrze wszystkim znanej Trzebnicy, gdzie przecież nie raz formę szlifowała także pierwsza drużyna. - Zgrupowanie przebiegło pomyślnie. Zawodnicy zrealizowali cały plan. Jestem zadowolony - mówi trener Ryszard Pietraszewski, który jednocześnie trochę narzeka, że mało było czasu na całe przygotowania. - Mieliśmy właściwie niecałe cztery tygodnie. Można się oczywiście przygotować w tym czasie, ale optymalne byłoby sześć tygodni. Myślę jednak, że damy radę. Te pierwsze mecze pewnie nie będą jeszcze pod względem fizycznym wyglądały tak, jakbyśmy chcieli, ale w trzeciej-czwartej kolejne powinno być już ok - wyjaśnia szkoleniowiec.

Juniorzy Śląska Wrocław przygotowania do nowego sezonu zaczęli 12 lipca. Czasu nie było wiele, a sporo do zrobienia, bo to całkiem nowa drużyna. Niewiele ma wspólnego z ekipą, która w tamtym roku sięgnęła po historyczne wicemistrzostwo Polski juniorów.

Nie licząc wymienionej wyżej trójki, to ze składu wicemistrzów Polski w składzie został jeszcze tylko Dominik Stupienko. Pozostali to ci, którzy wcześniej grali w młodszych rocznikach. Trzeba zatem od nowa budować schematy i zgrywać całą drużynę.

Drużyna zmieniła się diametralnie, bo zmieniły się też przepisy w Centralnej Lidze Juniorów. W poprzednim sezonie w drużynie mogło być czterech starszych zawodników. Teraz kluby nie mają już tego przywileju. W składzie mogę być tylko piłkarze urodzeniu w roku 2002 oraz oczywiście młodsi. - W tej chwili w kadrze zespołu mam 20 zawodników i trzech, którzy trenują z drugim zespołem Śląska, ale też będą brani pod uwagę przy ustalaniu składu w Centralnej Lidze Juniorów. To Tomasz Mamis, Grajcan Korytkowski i Kewin Głowinkowski - tłumaczy opiekun ekipy U18. - Być może jeszcze ktoś do nas dołączy z młodszych roczników. Drużyna 2004 jest mocna. Niektórzy zawodnicy posiadają tam spory potencjał, więc sukcesywnie będziemy z nich korzystać - przyznaje.

Ten problem nie dotyczy jednak tylko Śląska Wrocław. - Wydaje mi się, że podobny ból głowy będzie miała większość ekip w Centralnej Lidze Juniorów. Siłę poszczególnych zespołów poznamy po pierwszych kilku kolejkach. Sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać, bo nawet mi trudno coś powiedzieć o niektórych ekipach. Podejrzewam, że duże akademie poradzą sobie ze zmianami przepisów dotyczących uprawnionych do gry roczników - analizuje Pietraszewski.

Kto będzie kapitanem tej drużyny? - Mam dwóch kandydatów. Jeszcze się zastanawiam. Zadecyduję dopiero w Krakowie przed meczem z Wisłą. Obserwuję chłopaków, rozmawiamy w sztabie - mówi szkoleniowiec.

Pierwszym rywalem Śląska w Centralnej Lidze Juniorów będzie Wisła Kraków.

- Z nimi akurat graliśmy sparing. Umówiliśmy się jeszcze zanim opublikowano terminarz. Dopiero potem okazało się, że spotkamy się już w pierwszej kolejce. W tamtym meczu do przerwy prowadziliśmy, ale potem było dużo zmian i ostatecznie przegraliśmy. Myślę, że zaprezentują się podobnie jak w tamtym roku - są dobrze zorganizowani, uporządkowani zwłaszcza w defensywie. Musimy do maksimum wykorzystać błędy przeciwnika. To nieprzyjemny zespół, który lubi kontrować. Po stracie grają średnim pressingiem. Jeśli będziemy dobrze wyglądać fizycznie, to jesteśmy w stanie wygrać ten mecz. Łatwo nie będzie - kończy Ryszard Pietraszewski.