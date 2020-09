Cisza przed burzą. Zobacz zjawiskowe chmury na niebie Wrocławia i Dolnego Śląska (ZDJĘCIA CZYTELNIKÓW)

Wypadek na drodze S5 pod Wrocławiem. Potężny korek

Samochód osobowy dachował na drodze S5 z Poznania do Wrocławia. Do wypadku doszło tuż przed Wrocławiem, między węzłami Kryniczno i Wrocław-Widawa (skrzyżowanie z AOW). Jedna osoba jest ranna. Do wypadku doszło chwilę po godz. 16, drogę udało się odblokować dopiero przed 19.