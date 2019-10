Cieszmy się niedzielnym słońem. To ostatni taki ciepły dzień. Od poniedziałku ochłodzenie

W niedzielę przelotne opady deszczu będą postępować od Pomorza w głąb kraju. Tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do wieczora powinno być pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Pomorzu do 22 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, zachodni. W porywach może osiągnąć do 60 km/h.

W poniedziałek na Dolnym Śląsku będzie pogodnie. Termometry pokażą od 10 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.