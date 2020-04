Ciepła zima i sucha wiosna oznacza ciężkie lato dla naszych portfeli

Ciepła i bezśnieżna zima, a po niej sucha wiosna z przymrozkami sprawiły, że już dziś rośliny mają problem z wodą, której dużo potrzebują teraz do wzrostu. Wiadomo już, że susza przełoży się na wzrost cen warzyw i owoców.

Dr hab. Monika Bieniasz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zauważa, że od 3 lat mamy dość solidne problemy z wodą.

- Lata są suche jak na południu Europy, a zimy ciepłe i bez śniegu, który jest najskuteczniejszym rezerwuarem wody na wiosnę. Właśnie teraz rośliny potrzebują najwięcej wody, mają jednak problem bo brakuje jej w zasięgu korzeni – mówi dr Monika Bieniasz. Zdaniem ekspertki z Uniwersytetu Rolniczego brak wody sprawi, że np. na drzewach owocowych mniej kwiatów się rozwinie. - Przetrwają najmocniejsze kwiaty, co oznacza, że będzie mniej owoców. Ucierpią też plony rolne. Opóźni się wegetacja zbóż, a ich jakość tez może być gorsza. Wszystko to przełoży się na wzrost cen warzyw i owoców – twierdzi dr Monika Bieniasz.

Na gorsze plony wpływ będą miały też wiosenne przymrozki. - Początki wiosny była bardzo ciepłe, więc rośliny ruszyły z wegetacją. Później przyszły przymrozki i uszkodziły część pędów – dodaje ekspertka. Zdaniem Edyty Kochlewskiej, z dlahandlu.pl przewidywana susza z pewności wpłynie na ceny produktów spożywczych, ale nie koniecznie wszystkich. - Na przykład chleb robi się z mąki z ubiegłego roku, co oznacza, że tegoroczne zbiory zbóż nie powinny mieć wpływu na cenę pieczywa. To jednak nie oznacza, że producenci chleba nie wykorzystają tendencji do podnoszenia cen. Podobna sytuacja jest z cukrem, który również produkowany jest z ubiegłorocznych zbiorów buraka cukrowego – wyjaśnia Edyta Kochlewska. Ekspertka z dlahandlu.pl zauważa, że susza największy wpływ może mieć na ceny warzyw i owoców. - Mówienie o tym jak bardzo ceny poszybują w górę to jednak wróżenie z fusów. Składa się na to wiele innych czynników poza brakiem wody - tłumaczy Edyta Kochlewska.

Specjalistka podaje jako przykład ubiegłorocznej ceny pietruszki, która osiągała ok. 20 zł za kilogram. - Takie stawki mogły skusić wielu rolników do zasiania na ten rok pietruszki. Jeśli będzie jej dużo na rynku, to nawet mimo niesprzyjających warunków pogodowych ceny tego warzywa mogą być niskie – mówi Edyta Kochlewska.

Nikt nie chce mówić o tym o ile mogą podrożeją warzywa i owoce. Wiadomo jednak, że od wzrostu cen nie uciekniemy. Pokazują to ubiegłe lata. W latach 2018-2019 cebula zdrożała aż o 60 proc. Duża podwyżka dot. ziemniaków – o 55 proc., selera – o 44 proc., a także buraków – o 31 proc. Najmniej podrożała marchew – o 7 proc. Sumując, według GUS w całym 2019 r. ceny detaliczne większości warzyw gruntowych były wyższe średnio o ok. 20 proc. niż rok wcześniej, a cały segment żywności wzrósł o ok. 8 proc. „Od wielu lat meteorolodzy obserwują również zmianę charakteru opadów. W naszym kraju coraz częściej pojawiają się nawalne deszcze, na ogół występujące w sezonie wiosenno-letnim. Na ich skutek wody opadowe szybko odpływają do rzek, nie wsiąkają w wystarczającym stopniu w glebę. Oba te zjawiska, w połączeniu z wysokimi temperaturami (które przyspieszają odparowywanie wody z gleby, zbiorników wodnych i roślinności) sprzyjają zjawisku suszy” - czytamy na stronie Wód Polskich.