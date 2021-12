Cichy bohater, anestezjolog szpitala w Wałbrzychu uratował życie pacjentowi, którego płuca "zjadł" koronawirus. Ściągnął do Wałbrzycha ECMO

ECMO użyto w Wałbrzychu po raz pierwszy i uratowano życie 42-letniemu pacjentowi

Doktor Mariusz Karata, opiekujący się oddziałem cowidowym w szpitalu tymczasowym w Wałbrzychu mówi wprost: gdyby nie ten anestezjolog, pacjent by umarł.

- Tylko dzięki uporowi i determinacji doktora, mężczyzna żyje. Bardzo dziękujemy - podkreśla lekarz, który w szpitalu jest również dyrektorem ds. medycznych.

Jak zaznacza doktor Mariusz Krata, anestezjolog zadał sobie dużo trudu i uczynił praktycznie rzecz niemożliwą. Obdzwonił całą południowo-zachodnią Polskę, aż znalazł szpital, który zgodził się wypożyczyć do Wałbrzycha ECMO, by podłączyć pacjenta do urządzenia. - Proszę Państwa dodzwonić się dziś do szpitala i załatwić takie urządzenie graniczy z cudem. Koronawirus generuje wszystkie siły w szpitalach i po prostu fizycznie przy tych telefonach nikogo nie ma! - zaznacza dr Krata.