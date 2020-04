Chwilówki bez baz dłużników

Pozabankowe pożyczki bez baz

Większość instytucji, która udziela pożyczek czy kredytów, przed wydaniem decyzji, sprawdza swoich klientów w bazach: BIK, KRD czy ERIF. Po otrzymaniu raportu, to od pożyczkodawcy zależy czy da decyzję pozytywną czy negatywną. Parabanki mogą zaryzykować pożyczenia gotówki, osobom które mają złą historię kredytową. Dla nich liczy się aktualny stan zarobkowy niż to co było jakiś czas temu. Jeśli polepszył nam się budżet domowy, a mamy zły BIK to mamy szansę na wymarzoną pożyczkę. Wystarczy wejść na stronie https://pozyczka4you.pl/ i znaleźć w rankingu te firmy, które nie patrzą na bazy. Zostały one oznaczone niebieskim emblematem tak aby można było je odnaleźć spośród innych pożyczkodawców.

Negatywny wpis w bazach oczywiście zmniejsza nasze szanse na otrzymanie dodatkowego zastrzyku gotówki, jednak nie maleją one do zera. W rankingu pożyczek bez baz znajdują się pozabankowe instytucje, dla których twój bik nie będzie miał znaczenia. Wystarczy złożyć szybki wniosek online i czekać na decyzję. Pieniądze możemy otrzymać na konto nawet tego samego dnia. Nie musimy wychodzić z domu, aby odwiedzić placówkę firmy - większość z nich nawet nie ma fizycznych oddziałów. Wszystko odbywa się przez Internet.

Jak wyjść ze spirali zadłużenia?

Jeśli posiadamy kilka niespłaconych pożyczek, to powinna zapalić się nam zielona lampka. Oznacza to, że nie radzimy sobie z finansami i na pewno nie pomoże nam z tym kolejne zobowiązanie. Warto zastanowić się jak wyjść na prostą z ciężkiej sytuacji. Poniżej podpowiadamy jak sobie poradzić kiedy jesteśmy w pętli zadłużenia.

1. Rozłożenie długu na raty - jedną z dróg wyjścia z kryzysu jest rozłożenie naszych wszystkich zobowiązań finansowych na dłuższy okres. Kiedy raty są za wysokie na nasz budżet, mamy poważny problem. Wydłużony czas na spłatę z pewności obciąży nas z pewnych trudności.

2. Rozmowa z wierzycielem - pamiętaj, że firmom pożyczkowym też zależy abyś uregulował dług. Dlatego o swoim problemie warto poinformować wierzyciela i z pewnością wspólnie dojdziecie do porozumienia, jak wyjść z problemu.

Rozwaga przy pożyczaniu - ostatnim punktem z poradnika jest nasza umiejętność wyborów przez podejmowaniem decyzji. Zanim weźmiemy pożyczkę powinniśmy się zastanowić czy to na pewno jest nam potrzebne. Czy na wypadek sytuacji losowych jak utrata pracy, poradzimy sobie ze spłatą. Jeśli nie, to lepiej się wstrzymać z wyborem kredytu. Musimy być świadomi ryzyka jakim są sobą niosą pożyczki bez baz.