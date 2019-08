Chrobry Głogów na dnie. Tak słabego początku w I lidze klub nie miał jeszcze nigdy

Uważana za jednego z faworytów do awansu w tym sezonie Miedź Legnica koncertowo zagrała na trudnym terenie w Chojnicach i po bramkach Krzysztofa Danielewicza (który do Miedzi przeszedł właśnie z Chojniczanki - przyp. PJ), Estończyka Henrika Ojamy oraz Chorwata Roko Mišlova wygrała 3:0.

- Chcieliśmy zagrać dobry mecz i wreszcie przywieźć chociaż jeden punkt. Przepraszam naszych kibiców, którzy musieli na to patrzeć. Byliśmy bardzo bierni w ataku. Mieliśmy rzut karny, ale go zmarnowaliśmy i zespół opanowała frustracja, bo już od dłuższego czasu nie możemy wygrać. Ruszyliśmy już jak dzieci do ataku, chcąc złapać kontaktową bramkę. Skończyło się, jak skończyło. Mamy olbrzymi problem i musimy bardzo mocno pracować - mówił po ostatnim gwizdku Serb.