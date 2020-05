Chorujesz na raka? Za darmo zawiozą cię do szpitala nawet w innym mieście i przywiozą leki do domu

Nieważne, gdzie mieszkasz. Czy to Wałbrzych, Kłodzko, Wrocław, Jelenia Góra. Może to być mała wieś na Dolnym Śląsku albo kurort nad morzem. Fundacja Alivia prowadzi program bezpłatnej pomocy dla chorych na nowotwory. Jeśli nie macie transportu, a musicie dojechać do szpitala w tym samym mieście albo odległym o wiele kilometrów, Alivia zorganizuje Wam bezpieczną onkotaxówkę za darmo.

- Z naszej pomocy skorzystało już wiele osób na Dolnym Śląsku. Jechali do szpitala na przykład z Kłodzka do Wrocławia i z powrotem. Jesteśmy w stanie zorganizować przejazd każdemu. Za darmo. Bezpiecznie. Jesteśmy w stanie pomóc nawet w zrealizowaniu recepty. Na przykład jeśli pacjent z Wałbrzycha czy innego miasta nie może lub boi się sam iść do apteki, jesteśmy w stanie pomóc - mówi Magda Sulikowska z Fundacji Alivia, która od lat pomaga chorym na nowotwory w całej Polsce. Z tak zwanej onkotaxówki skorzystali już także mieszkańcy Dolnego Śląska. Było to około 100 zgłoszeń na ponad 200 kursów na terenie Dolnego Śląska. Oczywiście najczęściej do Wrocławia, z różnych miejscowości, na przykład z Sycowa, Ludwikowic Kłodzkich, Kobylej Góry, Jeleniej Góry, Lubina, Głogowa, Lądka Zdroju, Dzierżoniowa, Dobrzejowic, czy Wrocławia.

Magdalena Sulikowska zachęca, by skorzystać z pomocy fundacji, zwłaszcza że jest bezpłatna i bezpieczna. - Choć wszyscy powoli uczymy się funkcjonowania w nowej rzeczywistości, wciąż trwa epidemia COVID-19. Chorzy na raka nadal boją się o swoje życie i zdrowie. Dlatego Alivia cały czas prowadzi kampanię ONKOOBRONA #CZASWALKI i zapewnia pacjentom dojazd do ośrodków medycznych za pomocą bezpłatnych taksówek - mówi pani Magda. Pacjenci onkologiczni z obniżoną odpornością to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Zachowanie rygoru higienicznego oraz dystansu społecznego to dla nich kluczowa kwestia. Jak wynika z danych fundacji, od 6 kwietnia do 12 maja z bezpłatnych przejazdów skorzystały już 664 osoby. - Jestem podopieczną innej fundacji. Gdy dowiedziałam się, że Alivia pomaga wszystkim chorym, poczułam się zaopiekowana i bezpieczna, byłam spokojna i wdzięczna za pomoc. Jechałam do Centrum Onkologii dwa razy - wykonać badania scyntygrafii kości oraz na wizytę kontrolną. Nie mam samochodu i musiałabym wydać kolejne pieniądze na taksówkę, a sam wykup leków po wizycie kosztował mnie ponad 300 zł. Dlatego taka akcja to coś pięknego - mówi pani Agnieszka Kuźma, podopieczna fundacji.

- Pod szyldem ONKOTAXI odbyło się już 1 218 kursów do i z ośrodków onkologicznych. Najdłuższy z nich liczył 1 106 km. Pani Bożena, która podróżowała do Mazowieckiego Szpitala w Wieliszewie, bardzo pozytywnie oceniła sam przejazd, samochód był czyściutki, a kierowca uprzejmy. Wcześniej na chemioterapię jeździłam pociągiem i pod-miejskim autobusem. W czasie pandemii na wizyty podwozi ją rodzina, znajomi, czy koleżanki córki, ale w tym momencie nie mieli takiej możliwości. Musiała angażować dużo ludzi, korzystać z pomocy innych. To trudne mówi pani Magda. Gdzie się zgłosić?

W ramach akcji ONKOTAXI każdy chory na nowotwór złośliwy może zgłosić prośbę o transport do i z ośrodka leczenia, szpitala czy przychodni. Wystarczy wypełnić i wysłać formularz dostępny na stronie http://www.alivia.org.pl/onkotaxi lub zadzwonić pod numer telefonu 22 100 51 60.

Kampania ONKOOBRONA #CZASWALKI i duża pomoc dla chorych nie byłaby możliwa bez hojnego wsparcia darczyńców. W Polsce jest co najmniej milion osób z chorobami nowotworowymi. Dla nich podróż na wizytę lekarską czy badanie w czasie pandemii wiąże się z dużym ryzykiem i stresem. - Włączamy się do akcji, bo mamy świadomość jak bardzo ci pacjenci potrzebują wsparcia. Mamy wszelkie możliwości, żeby ułatwić im powrót do zdrowia. Nasze taksówki posiadają specjalne przesłony, które oddzielają kierowcę od pasażera, pojazdy są wyposażone także w płyny dezynfekujące. Ponadto ozonujemy pojazdy, a taksówkarze są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa. To wszystko znacząco zwiększa bezpieczeństwo poruszania się pasażerów. Dopóki będzie potrzeba, będziemy wspierać akcję – mówi Jarosław Grabowski, CEO iTaxi.

Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa