Choroby mogą nasilać się w okresie jesienno-zimowym. Zobacz, które schorzenia doskwierają szczególnie jesienią i zimą Agata Siemiaszko

W okresie jesienno-zimowym odnotowuje się wzrost występowania chorób zakaźnych. Zmiany temperatur oraz ciśnienia atmosferycznego niekorzystnie wpływają na odporność organizmu. Sprawdź, które choroby nasilają się szczególnie jesienią i zimą.

W okresie jesienno-zimowym częściej zapadamy na choroby zakaźne. Dlaczego się tak dzieje? Powodów jest co najmniej kilka. Jednym z nich jest mniejsze nasłonecznienie, które idzie w parze ze zmniejszoną podażą witaminy D3, która pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego. Nie bez znaczenia jest również to, że zimą spożywamy mniej owoców i warzyw, co może powodować niedobory witamin i składników mineralnych, a w konsekwencji zwiększać ryzyko infekcji. Ubieranie się nieadekwatnie do zmiennych warunków atmosferycznych może być przyczyną niebezpiecznego wychłodzenia organizmu.