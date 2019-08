Chińska firma będzie na masową skalę klonować i sprzedawać... koty

Dla dzieci i młodzieży. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci od 1 czerwca

Dla dzieci to jedno z najważniejszych kulturalnych wydarzeń we Wrocławiu. Od 1 do 8 czerwca we Wrocławskim Teatrze Lalek i Ogrodzie Staromiejskim trwać będzie 5. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci. Przyjdźcie koniecznie, bo warto.