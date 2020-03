Chińczycy poinformowali o wykryciu przypadku zakażenia nowym hantawirusem. Twierdzą, że wirus nie przenosi się z człowieka na człowieka

Jeszcze się świat nie uporał z pandemią koronawirusa, a z Chin nadeszła informacja o śmierci mężczyzny, który zmarł z powodu innej choroby zakaźnej, zwanej hantawirusem. Wzbudziło to obawy internautów na całym świecie, że możemy mieć do czynienia z nową epidemią.

Chiński dziennik The Global Times podaje, że chodzi o mężczyznę, który zasłabł w autobusie w drodze do pracy w prowincji Szantung. Pochodził on z południowo-zachodniej prowincji Junnan. Specjalistycznym testom poddano 32 pasażerów feralnego autobusu. Jak na razie wyniki badań nie są znane.

Jednak chińskie władze oraz eksperci uspokajają, że nie ma powodów do obaw. Portal MarketWatch rozmawiał z ekspert zdrowotną z Uniwersytetu w Nowym Jorku, dr Tanią Elliott, która powiedziała, że hantawirus jest obecny na świecie prawdopodobnie od setek lat i przeważnie występuje w Chinach, gdzie odnotowuje się rocznie od 16 do 100 tys. przypadków zachorowań.