Chill out & Grill: letni piknik rodzinny w ogrodzie Starej Garbarni - smakowite jedzenie i wspaniałe atrakcje

Już w niedzielę, 18 sierpnia 2024 roku, odbędzie się kolejny piknik rodzinny "Chill out & Grill". To wyjątkowa okazja, by spędzić niedzielę na świeżym powietrzu, w pięknym ogrodzie Starej Garbarni we Wrocławiu. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich, którzy cenią sobie relaks, dobre jedzenie i miłe towarzystwo.