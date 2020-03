Chcieli dopłacić do paczki kilkadziesiąt groszy, stracili kilka tysięcy złotych!

Coraz więcej osób otrzymuje w ostatnich dniach wiadomość o treści podobnej do tej:

„INFORMUJEMY, IZ PRZESYLKA WYMAGA DOPLATY 1.40 PLN Z RACJI ZMIANY CENNIKA. ABY OTRZYMAC PACZKE OPLAC ROZNICE”.

Zakupy internetowe są dziś tak popularne, że prawie każdy czeka na jakąś paczkę i dlatego SMS-y tego typu trafiają na podatny grunt. Gdy brak jest czasu na weryfikację otrzymanej informacji, został już tylko krok do stania się ofiarą oszustwa. Kwota 1.40 złotych nie wydaje się być duża i to często usypia naszą czujność. Tak zaczyna się typowe oszustwo na SMS. Klikamy w link w wiadomości, który przenosi nas do strony z płatnością. Pośpiech i brak ostrożności sprawia, że zamiast przelać 1,40 zł, na konto oszustów trafić może na przykład 1400 zł - mówi st. sierż. Dariusz Rajski z KMP we Wrocławiu