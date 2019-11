Chciałbyś przenieść swój innowacyjny pomysł z laboratorium na rynek, ale potrzebujesz pomocy?

O możliwościach w tym zakresie opowiedzą we Wrocławiu eksperci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Okazja do skorzystania z fachowych porad nadarzy się już 8 listopada. Tego dnia we Wrocławskim Parku Technologicznym odbędą się warsztaty prowadzone przez przedstawicieli NCBR.

Organizowane w całej Polsce spotkania NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) to szansa dla lokalnych innowatorów na uzyskanie praktycznych informacji dotyczących zwłaszcza trwającego naboru wniosków w konkursie Szybka Ścieżka. Jego budżet to aż 1,1 mld zł. W zeszłym roku przedsiębiorcy z Dolnośląskiego otrzymali dofinansowanie z NCBR na realizację 239 nowatorskich projektów badawczo-rozwojowych. Ta lista może być jeszcze dłuższa. W warsztatach wezmą udział przedsiębiorcy z małych, średnich i dużych firm oraz naukowcy z regionu, którzy myślą o realizacji swoich inicjatyw ze wsparciem z Funduszy Europejskich. Dolnośląskie stawia na rozwój innowacyjnej gospodarki Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje to jedno z narzędzi służących osiągnięciu celów Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020. Diagnoza wyłoniła obszary o największym potencjale rozwojowym, takie jak: branża chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, żywność wysokiej jakości, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów oraz technologie informacyjno-komunikacyjne. Wymienione obszary nie stanowią katalogu zamkniętego. W procesie przedsiębiorczego odkrywania mogą zostać wskazane kolejne trendy w regionalnej gospodarce, nieokreślone dotąd jako inteligentne specjalizacje.1 Szansą na ich rozwój są m.in. projekty realizowane właśnie w ramach Szybkiej Ścieżki. Pójdźmy Szybką Ścieżką W formule Szybkiej Ścieżki o dofinansowanie mogą się ubiegać duże, średnie, małe przedsiębiorstwa i start-upy. W tym roku po raz pierwszy do konkursu zaproszono również konsorcja przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości ich projektu. Pozostałe 20 proc. powinno pochodzić ze środków własnych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Uwaga: termin składania wniosków upływa 16 grudnia. Nowością w tym roku są również konkursy tematyczne w Szybkiej Ścieżce: pierwszy dedykowany jest projektom z zakresu technologii kosmicznych, drugi – technologii tworzyw sztucznych (w obu konkursach nabór wniosków w terminie 2 września – 15 listopada). Trwa także nabór w konkursie dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence (termin zgłoszeń upływa 29 listopada). W październiku ogłoszony został kolejny konkurs tematyczny: Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska. Wnioski w nim można składać od 14 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r. Gra rekrutacyjna od dolnośląskich innowatorów Jednym z beneficjentów konkursu Szybka Ścieżka jest firma Game Time Project. Jej przedstawiciele stworzyli ReQiu, grę komputerową, która w oparciu o styl rozgrywki weryfikuje kluczowe cechy osobowości w kontekście efektywności w pracy, takie jak motywacja, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, poziom aspiracji czy kreatywności. W celu przygotowania podwalin dla projektu przeprowadzono gruntowną analizę ponad 100 artykułów naukowych i na ich podstawie stworzono listę najlepszych predyktorów efektywności w pracy. Wspomniane aspekty, w połączeniu z zaawansowanymi metodami analizy danych i uczenia maszynowego, pozwalają na stworzenie profilu psychologicznego kandydata do pracy. Przedstawiciel firmy podczas spotkania NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR we Wrocławiu opowie o swoich doświadczeniach przy aplikowaniu o dofinansowanie i realizacji projektu. Praktyczne informacje podczas warsztatów Przedsiębiorcy i naukowcy z regionu, którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych, z pewnością dużo skorzystają podczas spotkania NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR, które odbędzie się 8 listopada we Wrocławiu. Będą mogli zapoznać się z konkursami prowadzonymi przez NCBR oraz bezpośrednio porozmawiać z ekspertami. Dowiedzą się, jak zaplanować projekt B+R, na co można przeznaczyć dofinansowanie, jak je uzyskać i rozliczać. Szczegółowy program można znaleźć na stronie www.NCBRdlaFirm.pl. Do tej pory odbyło się ponad 80 podobnych spotkań w całym kraju. Udział w nich jest bezpłatny. Więcej informacji o konkursie Szybka Ścieżka dostępnych jest na stronie ncbr.gov.pl/szybkasciezka.

Jeśli chcesz zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się, czy ma on szanse na dofinansowanie, skorzystaj z Asystenta Innowacji na www.ncbr.gov.pl.

O konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uzyskasz informacje również w Punkcie Informacyjnym w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, pod numerem telefonu 22 39 07 170 lub pisząc na adres info@ncbr.gov.pl.