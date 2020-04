Chcesz zostać terytorialsem? Zobacz, co musisz zrobić! (WYMAGANIA)

Wszyscy ochotnicy, którzy chcą zostać żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, powinni przesłać swoją deklarację na adres: rekrutacjaWOT(at)mon.gov.pl.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, wskazać WKU właściwe dla miejsca zameldowania oraz podać informację, czy jest się żołnierzem rezerwy. Gdy tylko podjęta zostanie decyzja o wznowieniu powołań do służby w WOT, zadeklarowane osoby otrzymają stosowne informacje o sposobie dalszego postępowania.

Równolegle, w ministerstwie obrony narodowej trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia, które ma ułatwić powoływanie do WOT rezerwistów, którzy odeszli z wojska w ciągu ostatnich 2 lat. Resort liczy przy tym na powrót do wojska specjalistów, których kompetencje mogą zostać wykorzystane w walce z koronawirusem. Procedowane zmiany pozwolą w o wiele szerszym zakresie zaangażować żołnierzy rezerwy, już jako żołnierzy OT, do pomocy w aktywnym zwalczaniu zagrożeń spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa.