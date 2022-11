Chcesz zostać policjantem? Musisz pokonać tor przeszkód. Masz na to niecałe 1,5 minuty

Kto może zostać policjantem:

Te dokumenty musisz złożyć, żeby zostać zakwalifikowanym do procesu rekrutacji:

Zostań policjantem – postępowanie kwalifikacyjne

Zanim kandydat zostanie przyjęty do służby w policji, na początek czeka go test wiedzy z zakresu funkcjonowania policji. Test składa się z 40 pytań, do każdego są cztery odpowiedzi, jedna jest poprawna. Potem kandydaci muszą przejść test sprawności fizycznej czyli wykazać się na torze przeszkód. Kolejny ważny sprawdzian to test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są m.in. predyspozycje intelektualne kandydata na policjanta, jego zachowania społeczne i stabilność. Końcowym etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna oraz potwierdzenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w policji.