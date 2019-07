Chcesz własny dom? Wybudujemy go w tym roku!

Zobacz naszą realizację podczas Dnia Otwartego w Kobylicach (koło Trzebnicy): sprawdź tutaj

Nasza firma szczyci się 16- letnim doświadczeniem w budowaniu domów z ceramiki. To trwała, ekologiczna i zdrowa technologia budowy całorocznych domów jednorodzinnych. Mamy ich na swoim koncie już ponad 600. Jesteśmy w stanie dostosować do budowy w naszej technologii każdy, nawet najbardziej skomplikowany projekt.

Obecnie terminy budowy są tak odległe, że nie sposób znaleźć dobrego wykonawcę, który podejmie się realizacji jeszcze w tym roku. Zorganizowanie najlepszych jakościowo materiałów budowlanych „na już” również stanowi nie lada wyzwanie. Z nami te problemy nie istnieją. Specjalizujemy się w budowaniu szybko i solidnie. Dysponujemy własnym magazynem – to oszczędność czasu i zachodu - mamy wszystko co będzie potrzebne do budowy. Jeśli posiadasz już działkę oraz projekt, zdecyduj się na budowę z naszą firmą, a otrzymasz gwarancję niezmienności ceny materiałów budowlanych oraz dokładny termin rozpoczęcia prac – przekonasz się, że zobaczysz swój dom w stanie surowym otwartym jeszcze w tym roku!

A może dopiero szukasz projektu domu, który będzie dla Ciebie odpowiedni? Służymy pomocą - w naszej ofercie mamy kilkadziesiąt autorskich projektów, różnych pod względem stylu oraz metrażu. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, bo każdy projekt możemy zmodyfikować tak, by był idealnie skrojony na miarę wymagań i potrzeb naszego Klienta.

Wszystkich zainteresowanych budową domu z ceramiki zapraszamy do obejrzenia naszej realizacji w Kobylicach. Będzie to okazja by przyjrzeć się procesowi budowy i stosowanej przez nas technologii. Nasi doradcy zaprezentują projekt domu, przedstawią terminy prowadzenia prac oraz będą do dyspozycji by odpowiedzieć na wszystkie pytania. Udział jest bezpłatny.

Szczegóły i zapisy: kliknij tutaj