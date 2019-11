Od dwóch lat ceny obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego regularnie stają się coraz niższe. Co zaskakujące wielu właścicieli pojazdów nie odczuwa zmiany wysokości składki przy zakupie polisy. Dlaczego tak się dzieje?

Kierowcy we Wrocławiu płacą średnio 931 zł za rok ubezpieczenia OC. Oznacza to, że mieszczą się w czołówce wysokości opłat w polskich miastach. 445 zł to najmniejsza składka zapłacona przez właściciela pojazdu z Wrocławia.Kierowcy, którzy od lat kupują OC u jednego agenta lub w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym mogą nie zauważyć zmian na polskim rynku lub obniżki odczują jedynie w niewielkim stopniu. Jeśli osiągnęli już maksymalny poziom zniżek u swojego ubezpieczyciela, warto zastanowić się nad poszukaniem alternatywy, która pozwoli zaoszczędzić pieniądze. Najrozsądniej postępują Ci z nich, którzy weryfikują oferty w wielu zakładach ubezpieczeniowych. Właściciel pojazdu z wypracowanymi zniżkami, bezpiecznym autem i garażujący swój pojazd może zaoszczędzić bardzo wiele. Jednak nie tylko dla nich skorzystanie z porównywarek ubezpieczeń może okazać się korzystne. Przede wszystkim kalkulator OC dostępny online jest usługą bezpłatną. Na mubi.pl kierowcy po wpisaniu danych dotyczących pojazdu takich jak:● rok produkcji,● marka samochodu i jego modelu,● rodzaj paliwa,● wersji według bazy Eurotax i Info-Ekspert,● modelu według bazy Info-Ekspert,● pojemność silnika,● liczba drzwi,oraz dotyczących użytkownika samochodu, czyli między innymi:● data otrzymania prawa jazdy,● liczba spowodowanych dotychczas szkód,● miejsce zamieszkania,● płeć,● stan cywilny,● liczba dzieci,otrzymują listę potencjalnych ofert od ubezpieczycieli.Taka weryfikacja rynku pozwala na szybkie i wygodne porównanie cen w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.Pamiętajmy, że o ile zakres ubezpieczenia OC we wszystkich firmach jest dokładnie taki sam, to sposób naliczania opłat za roczną składkę każda z film ustala samodzielnie. To właśnie dzięki temu zakłady ubezpieczeniowe różnią się cenami ofert. Im dokładniej przeskanujemy rynek, tym większa szansa na znalezienie najniższej składki za 12 miesięcy polisy OC.Korzystanie z internetowej formy zakupu powoduje, że nie musimy umawiać się na spotkanie z agentem lub doradcą czy kontaktować się z samym towarzystwem ubezpieczeniowym. Kierowca może w dowolnej chwili porównać większość dostępnych polis na kolejny rok dla swojego pojazdu. Niewątpliwą zaletą zakupów OC przez internet jest możliwość wypowiedzenia umowy. Tylko w przypadku zakupu dokonanego na odległość właściciel pojazdu ma prawo zrezygnować z obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Może bowiem zdarzyć się tak, że kierowca już po uiszczeniu opłaty za OC znajdzie alternatywę w znacznie korzystniejszej cenie. Jeśli jednak wykupił polisę osobiście w placówce ubezpieczyciela lub u agenta nie ma prawa zrezygnować z OC.Od 1 stycznia 2020 roku wysokość kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego znacząco wzrośnie. Jest to związane z podniesieniem płacy minimalnej. Ile dokładnie będą wynosić te grzywny? Za brak ubezpieczenia do 4 dni zapłacimy aż 1040 zł, do 14 dni zwłoki w opłacie właściciel pojazdu będzie zmuszony ponieść karę w wysokości 2600 zł. Za opóźnienie powyżej dwóch tygodni do roku kierowca otrzyma mandat w wysokości 5200 zł.Przez wiele lat to policjanci weryfikowali podczas kontroli drogowej ważność polisy. Obecnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dokonuje sprawdzenia aktualności OC poprzez system informatyczny i nie musi kontaktować się w tym celu z właścicielem pojazdu. Czasami UFG błędnie rozpoznaje samochód jako nieubezpieczony. W takim wypadku należy skontaktować się, najlepiej w formie pisemnej, z UFG i przedstawić dowód zapłaty za ubezpieczenie OC, umowę sprzedaży pojazdu lub potwierdzenie zgłoszenia kradzieży auta. W każdym innym wypadku właściciel auta będzie zobowiązany do uiszczenia grzywny. Naturalnie, od każdej decyzji urzędowej przysługuje odwołanie i kierowca może wnioskować o całkowite zniesienie kary, zmniejszenie jej, przesunięcie terminu płatności oraz rozłożenie kary na raty. UFG przyznaje zwolnienia z mandatów za brak OC rzadko i w szczególnych wypadkach. Dużo bardziej prawdopodobne jest rozłożenie grzywny na mniejsze raty bez odsetek. Więcej na temat postępowania w przypadku braku OC możesz dowiedzieć się z artykułu: mubi.pl/poradniki/kara-za-brak-oc/