Ceny nad Odrą we Wrocławiu. Co można zjeść i czego się napić? Zobaczcie koniecznie zdjęcia! Remigiusz Biały

Ceny nad Odrą we Wrocławiu. Bulwary to miejsce, gdzie mieszkańcy spędzają wolny czas z rodzinami czy ze znajomymi, a jeszcze przyjemniej rozmawia się przy kawie, dobrej pizzy czy piwie. Nad Odrą we Wrocławiu nie brakuje barów, restauracji i straganów z napojami czy lodami. Co można zjeść i czego się napić? W galerii pod zdjęciami podajemy ceny za wybrane dania i napoje.