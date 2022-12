Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Lepiej mocno trzymajcie się za portfel! Magdalena Pasiewicz

Wata cukrowa za 40 złotych? Nawet takie potrafią być ceny na wrocławskim jarmarku!

Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu potrafią mocno zaskoczyć - niestety nie będzie to raczej zaskoczenie pozytywne. Za tradycyjnego grzańca zapłacimy około 15 zł (plus kaucja 20 zł - za kubek). Za herbatę damy min. 10 złotych. Cena nie największej pajdy chleba ze smalcem wynosi 18 złotych, ale jeśli poprosimy dodatkowo o cebulkę czy ogórka, kwota przekroczy 20 zł. Pączki potrafią kosztować nawet 25 złotych, a wata cukrowa.. 40 złotych! Sprawdź inne ceny na jarmarku.