Centrum Korona wspiera walkę z koronawirusem

Centrum Korona staje do walki z koronawirusem dokładając swoją cegiełkę do pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Wrocławia. Właśnie przekazaliśmy paczki z żywnością oraz środkami czystości do Fundacji Antoni, która prowadzi Kuchnię Charytatywną dla ludzi starszych, bezdomnych, ubogich oraz rodzin wielodzietnych.

Nasze wsparcie trafiło również do placówek pomocowych współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Kontakt z MOPS zaowocował przekazaniem setek litrów środków czystości oraz kilkudziesięciu sztuk produktów żywnościowych do Schroniska dla Osób Bezdomnych przy ul. Bogedaina 5 we Wrocławiu oraz Ośrodka Wsparcia przy ul. Reymonta 8 we Wrocławiu.

„_Nadzwyczajne okoliczności to czas, kiedy liczy się solidarność i wzajemne wsparcie. Są one szczególnie potrzebne mieszkańcom Wrocławia, którzy w czasie epidemii koronawirusa, ale nie tylko, znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Cieszymy się, że dostarczając produkty odpowiadające na indywidualne potrzeby wrocławskich instytucji i organizacji pozarządowych możemy choć w niewielkim stopniu wspomóc ich pracę i pomóc potrzebującym_” – mówi Magdalena Piechna, Head of Asset Management, CEE z Cromwell Property Group, właściciela CH RONDO.