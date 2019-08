Centrum Handlowe Auchan Bielany rozdaje szkolne wyprawki

Gotowi na powrót do szkoły? Choć niektórzy ze smutkiem będą żegnać wakacje, to są i tacy, u których wrzesień wywołuje radość. Rozpoczęcie roku szkolnego to nie tylko nauka, nowe znajomości i zabawa, lecz także pachnące świeżością książki, zeszyty i inne przybory, które na co dzień towarzyszą uczniom.

Ponieważ nowych szkolnych przyborów nigdy za wiele, dlatego Centrum Handlowe Auchan Bielany przygotowało dla swoich gości prezenty. Odwiedzający 31 sierpnia galerię odbiorą za darmo mini zestaw składający się z dwóch zeszytów, kredek, plasteliny, długopisu i ołówka.

Na rodziny czeka 700 zestawów, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Akcja „Zgarnij za darmo wyprawkę szkolną” odbędzie się 31 sierpnia w Centrum Handlowym Auchan Bielany przy ulicy Francuskiej 6 w Bielanach Wrocławskich. Zabawa rozpocznie się o godzinie 12:00 i potrwa do godziny 18:00 lub wyczerpania zapasów. Wyprawki można odbierać na stoisku konkursowym.