Central Park we Wrocławiu. Mieszkańcy walczą o niego od dawna

O park walczą już trzy lata

Wrocławianie od trzech lat zabiegają o powstanie parku na szybko rozbudowującej się wyspie. Pierwszy raz zgłosili projekt do WBO w 2017 roku, ale miasto go odrzuciło, bo nie jest właścicielem nieruchomości. Jest nim Agencja Mienia Wojskowego, która wystawiła go na sprzedaż. Chętnych – firm deweloperskich – nie brakuje. Sporny teren ma powierzchnię około 4 ha i teraz znajdują się na nim rozsypujące się budynki magazynowe i stare baraki. Jest przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m.in. pod polany rekreacyjne, ogrody tematyczne oraz wypoczynek, czyli park, skwer oraz place zabaw. Mieszkańcy obawiają się, że teren kupi, któryś z deweloperów i – w oparciu o „Lex Deweopler” zabuduje „teren pod park” apartamentowcami.

O co chodzi wojewodzie?

Mieszkańcy zwrócili się do AMW i Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia w sprawie nieruchomości. Agencja zadeklarowała, że jest gotowa dogadać się z miastem i zamienić działkę na Kępie Mieszczańskiej na tereny zaproponowane przez magistrat, między innymi przy ulicy Ignuta. Wszystko wydawało się dogadane, ale nagle – przed weekendem – wojewoda dolnośląski zgłosił sprzeciw. - Nie wiemy, co jest powodem tego sprzeciwu, będziemy chcieli teraz spotkać się ze wszystkimi stronami, by jednak doszło do porozumienia i wymiany działek, pomiędzy miastem i Agencją Mienia Wojskowego – mówi Marcin Radlak. Jak dodaje, negatywna opinia uzasadniana jest przez Urząd Wojewódzki nieprawidłowościami proceduralnymi.