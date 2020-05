Centra handlowe otwarte od poniedziałku, 4 maja. Jak teraz będą wyglądać zakupy? (ZOBACZ PORADNIK)

Galerie muszą zapewnić możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie będącym na terenie obiektu handlowego lub punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu w tym umieszczenie stosownej komunikacji przy wejściu o takiej możliwości ze wskazaniem lokalizacji takiego sklepu, ewentualnie ustawienie automatów do kupowania maseczek.

Tak. Wymagane jest utrzymanie odległości społecznej przynajmniej 2 metry pomiędzy klientami galerii handlowej (komunikacja do klientów, naklejki taśmowe, przy kasach, na podłodze, co 2 metry).

W zależności od konstrukcji danego obiektu zaleca się uruchomienie jak największej liczby wejść oraz zlikwidowanie barier, umożliwiając bezkontaktowe przechodzenie przez portale, w miarę możliwości również w toaletach, lub uruchomienie bezkolizyjnej organizacji wejścia i wyjścia do obiektu na zasadzie jedno wejście - jedno wyjście, by móc liczyć klientów.

Obiekt handlowy zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do maksymalnej liczby osób mogącej przebywać na terenie obiektu i/lub w obszarze danego lokalu handlowego. Oznacza to jedną osobę na 15 metrów kwadratowych powierzchni całej galerii oraz jedną osobę na 15 metrów w danym sklepie.

Strefy aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw , parki trampolin), strefy gier, kina, wyspy handlowe, również gastronomiczne a także strefy relaksu oraz strefy odpoczynku (włączając w to ławki).

W galeriach będą zainstalowane możliwie w dużej liczbie pojemniki z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich wejściach (również do placówek wewnątrz), w toaletach, przy kasach.

Zaleca się codzienną, regularną, przynajmniej dwukrotną w ciągu dnia dezynfekcję drzwi, schodów ruchomych oraz innych elementów infrastruktury wspólnej oraz regularną, nie rzadziej niż co godzinę, dezynfekcję powierzchni dotykowych infrastruktury wspólnej: klamek, poręczy, blatów.

Galerie muszą informować klientów o konieczności parkowania na co drugim miejscu a w przypadku braku takiej możliwości o zachowanie dystansu przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pojazdów.

Galerie będą zobowiązane do rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie poprzez doprowadzanie do obiektu głównie atmosferycznego powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.

A co z wymianą powietrza w galerii?

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do korzystania z aplikacji ProteGO Safe, która ma pomóc w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa i wychodzeniu z obostrzeń związanych z pandemią. Aplikacja ma poinformować nas, jeśli mieliśmy kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. ProteGO Safe może też przydać się na zakupach - osoby posiadające aplikację będą mogły wchodzić do sklepów, nawet gdy będzie w nich już osiągnięty limit klientów dyktowany powierzchnią handlową. To jednak budzi pytania o bezpieczeństwo naszych danych i prywatności.

Dla pracowników galerii

Obowiązki

Pracownicy muszą nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków, zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (dwa metry), regularnie i dokładnie myć ręce zgodnie z instrukcją, unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej.

Gastronomia w galeriach handlowych i hotelach. Jak to będzie?

Restauracje

