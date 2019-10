CCC Polkowice - Kayseri S.K. Mecz w Eurocupie okazją, by zapomnieć o koszmarze z Gdyni

Choć stwierdzenie, że polkowiczanki w tym sezonie są cieniem samych siebie byłoby daleko idącą hiperbolą, jak dotąd brakuje przesłanek by sądzić, że zespół z Dolnego Śląska utrzyma ligową hegemonię. Wysokie zwycięstwa nad Widzewem Łódź i AZS-em Uniwersytet Gdański zostały przyćmione przez miażdżącą porażkę z Arką Gdynia. Marija Papowa, Barbora Balintowa i spółka wypunktowały CCC aż 29-punktową przewagą, wygrywając 85:56. Nic więc dziwnego, że to gdynianki grają w Eurolidze, a podopieczne Maroša Kováčika muszą zadowolić się grą w Eurocupie.

Na pierwszy ogień dziesiąta ekipa poprzedniego sezonu tureckiej ligi KBSL Women, czyli Kayseri S.K.. Turczynki w prekwalifikacjach dwukrotnie pokonały rosyjski Spartak MO Nogińsk, dzięki czemu znalazły się w grupie C obok AC Basket Umea (Szwecja) oraz Ormana Genclik (także Turcja) i własnie CCC. We wspomnianym dwumeczu jutrzejsze rywalki polkowiczanek nie dały Rosjankom żadnych szans. Nie do zatrzymania była skrzydłowa Kayseri, Shacobia Shaunte Barbee. Amerykanka rzuciła kolejno 23 i 21 punktów i notowała średnio 5,5 zbiorki. Niesamowicie groźna pod koszem była także reprezentantka Chorwacji, Luca Ivanković. Mierząca 198 centymetrów środkowa tureckiego zespołu średnio 13-krotnie zbierała piłkę, a w pierwszym spotkaniu zanotowała double-double.