Cały Wrocław zarośnięty chwastami. Aż po pas (ZOBACZ ZDJĘCIA)

To co zafundowano wrocławianom to zwykle niedbalstwo - bo zarośla przy drogach z "kwietnymi łąkami" mają niewiele wspólnego. To raczej łąki pełne chwastów.

- Kosimy regularnie, głównie na skrzyżowaniach, podkaszamy pasy wzdłuż chodników i ścieżek rowerowych – zapewniają wrocławscy urzędnicy. Tymczasem wystarczy wybrać się na krótką przejażdżkę po Wrocławiu, by zobaczyć że nawet wzdłuż najważniejszych ulic zarośla sięgają już do pasa. Często nie widać nadjeżdżających aut, a przy przejściach – pieszych zbliżających się do jezdni. Tak jest między innymi na placu Społecznym, wzdłuż alei Powstańców Ślaskich, ulicy Legnickiej czy Kazimierza Wielkiego.

Co prawda w tym roku, nie słyszeliśmy o przypadkach, by wrocławianie sami zakasywali rękawy i brali się za koszenie traw, a tak zdarzało się przed rokiem, ale sytuacja zaczyna być podobna do zeszłorocznej.