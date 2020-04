Były prezydent Świdnicy ministrem nauki i szkolnictwa. Ależ kariera w rządzie!

Wojciech Murdzek jest posłem drugą kadencję. Do Sejmu dostał się z list PiS, ale jest posłem z ramienia partii Porozumienie, Jarosława Gowina, który ministra nauki i szkolnictwa wyższego był do 6 kwietnia.

Murdzek to doświadczony samorządowiec. W latach 1990–1998 był wiceprzewodniczącym rady miejskiej w Świdnicy. Później pełnił funkcję starosty powiatu świdnickiego.

W 2002 wygrał w drugiej turze wybory na urząd prezydenta Świdnicy. W kolejnych wyborach z 12 listopada 2006 wystartował z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców „Świdnicka Wspólnota Samorządowa”, zdobywając 56,97% głosów. W 2010 uzyskał reelekcję na trzecią z rzędu kadencję. W 2014 przegrał w drugiej turze głosowania z Beatą Moskal-Słaniewską.

W 2015 został wicedyrektorem ds. rynku pracy i administracji w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy. W wyborach w tym samym roku wystartował do Sejmu z listy PiS jako bezpartyjny przedstawiciel Polski Razem. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 5758 głosów. W wyborach w 2019 z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję, otrzymując 6354 głosów.