Były ksiądz pedofil wychodzi z więzienia. Sąd nie zdążył rozpatrzyć wniosku o izolację

Ksiądz – przypomnijmy – został zatrzymany w 2012 roku po tym jak obsługa Hotelu Wrocław zainteresowała się mężczyzną z trzynastolatkiem, którzy zameldowali się na kilka dni. Sprawa wydawała im się podejrzana, więc dyrekcja hotelu zawiadomiła policję. Trzy lata później usłyszał wyrok. Podczas procesu biegli uznali, że ksiądz Paweł K. to homoseksualista i pedofil interesujący się młodymi chłopcami, nieporadnymi, niedoświadczonymi. - Z premedytacją "oplatał" pokrzywdzonych chłopców. Najpierw zaprzyjaźniał się z nimi, uzależniał od siebie psychicznie. Czasem obsypywał prezentami. A potem seksualnie wykorzystywał - przekonywała wówczas w sądzie prokurator Joanna Czyniewska-Pawlik.

Za gwałty i seksualne wykorzystywanie trzech nieletnich chłopców K. został prawomocnie skazany na siedem lat więzienia. We wrześniu tego roku ma wyjść zza krat. Wyrok odsiadywał m.in. w oleśnickim zakładzie karnym. Już wiadomo czy wtedy trafi do tzw. ośrodka dla bestii w Gostyninie. Dyrektor wrocławskiego zakładu karnego, pod którego podlega oleśnicka placówka, skierował do sądu wniosek o uznanie K. za osobę stwarzającą zagrożenie. Tak też się stało, ale K. nie trafi do ośrodka. Będzie musiał podjąć terapię.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, eks-duchowny wychodzi dziś na wolność. Dlaczego? - Bo sąd nie zdążył rozpatrzyć prawomocnie wniosku o jego umieszczenie w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie - dowiadujemy się.