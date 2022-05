Był żółty, będzie... Wiemy, jakie kolory miał most Zwierzyniecki i jak pomalują go po remoncie [ZDJĘCIA SPOD MIKROSKOPU]

Jaki był pierwszy kolor mostu Zwierzynieckiego? Odpowiedzi na to nurtujące pytanie szukał 71-letni inżynier Andrzej Chmielewski, starszy inspektor robót antykorozyjnych, mieszkaniec Maślic. Poprosił go o to Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, który wraz z miejskim konserwatorem zabytków postanowił pokolorować most odcieniem zbliżonym do początkowego.