Burze śnieżne przetaczały się przez Dolny Śląsk! Uważajcie jest bardzo ślisko i niebezpiecznie

Wciąż aktualne są ostrzeżenia i alerty o silnych podmuchach wiatru i oblodzeniu dróg. IMGW wydało ostrzeżenie 1 stopnia dla całego Dolnego Śląska. Prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza po południu obniży się do -2°C; -1°C, temperatura przy gruncie do około -2°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się przez następną dobę.

Będzie też mocno wiało aż do wieczora. Średnia prędkość wiatru będzie się wahać od od 25 km/h do 45 km/h, miejscami w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Jak informuje portal pogodowy Meteo Alert Dolny Śląsk, w naszym regionie gwałtowne zjawiska pogodowe zacz ęły się od strony północno-zachodniej. Tam nad obszar Dolnego Śląska wkroczyła formacja liniowa, która charakteryzuje się silnym i porywistym wiatrem oraz umiarkowanymi i intensywnymi opadami śniegu. Poza tym notowane są na niej również wyładowania.