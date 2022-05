Budynki z zabytkową ścianą dawnej szkoły oraz z pochyłą elewacją prawie gotowe przy ul. Drobnera we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Niektóre budynki rozgłos zyskują po śmierci, inne - jeszcze zanim powstaną. Zdarza się też tak, że dzieje się to jednocześnie. Przykładem jest inwestycja mieszkaniowa realizowana przy ulicy Drobnera we Wrocławiu, zaraz za kładką prowadzącą na Wyspę Słodową obok hotelu Park Plaza, której częścią jest kawałek zabytku.

Pierwszy z pochyloną elewacją

Drugi z zabytkową fasadą

To jednak nie dzięki pochylonej elewacji o inwestycji zrobiło się we Wrocławiu głośno. Większą uwagę przyciągnął drugi, niższy budynek, którego częścią jest ceglana fasada teraz obstawiona rusztowaniami. To pozostałość po zabytkowej kamienicy, w której od końca XIX wieku do wieku XXI działały różne szkoły, w tym elementarna, podstawowa i fotograficzna.