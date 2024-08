Budynek byłego Ekonomika w Wałbrzychu ogrodzony. Kultowy gmach ma zostać uratowany - wiemy co tu będzie! Zdjęcia

Były Ekonomik sypie się i wali na naszych oczach - gmach ogrodzono

- To nie jest wynik naszych zaleceń. W ostatnich miesiącach strażacy nie wchodzili do wnętrza tego gmachu. Jego ewentualne oględziny wykonywane mogą być z podnośnika lub drona. To ze względów bezpieczeństwa - wyjaśnia Tomasz Kwiatkowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

Dawny budynek Ekonomika w Wałbrzychu - do uratowania. Co tu będzie?

- Uznaliśmy, że nie ma już czasu na to, by czekać i obserwować jak się ten budynek sypie. Odbyliśmy szereg spotkań z konserwatorem zabytków. Jest gotowość do ustępstw, konserwator chce poznać naszą koncepcję oraz projekty. Chcemy proces przygotowania tej inwestycji rozpocząć na przełomie sierpnia i września - dodaje Nogajczyk.

Jak Ekonomik zmienił się w ruinę? Przypominamy

Warto przypomnieć, że gmach należący do Liceum Ekonomicznego należącego do Zespołu Szkół nr 7, czyli dawny Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych nazywany przez mieszkańców Ekonomikiem opustoszał kilkanaście lat temu, po tym jak szkoła przeniosła się do budynku przy ul. Kłodzkiej 27 w Wałbrzychu.

Przenosiny poprzedziły doniesienia o nieznanego pochodzenia gazach wydobywających się w budynku i kilku innych miejscach na dolnym Sobięcinie. Przez nie uczniowie mieli mieć zawroty głowy, zdarzały się też omdlenia. Szkoła w latach swojej świetności użytkowała kilka rozproszonych budynków, co komplikowało administrowanie kompleksem i dopinanie planu zajęć w przypadku konieczności przemieszczania się młodzieży i kadry między budynkami.