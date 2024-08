"Budujemy!" Rodzinne warsztaty budowania domków dla jeży - lekcja stolarki i ekologii dla najmłodszych. Aleksandra Karpecka

W najbliższą sobotę odbędą się warsztaty stolarskie, podczas których uczestnicy stworzą domki dla jeży. To wyjątkowa okazja, by wspólnie z dziećmi nauczyć się podstaw pracy z drewnem i jednocześnie zadbać o naszych kolczastych sąsiadów. Warsztaty będą nie tylko okazją do rozwijania umiejętności manualnych, ale także do rozmowy o tym, jak ważne jest tworzenie bezpiecznych miejsc dla jeży, szczególnie w okresie zimowym.