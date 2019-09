Budowa Zajezdni Wrocław właśnie wystartowała. Zobacz wizualizacje

CFE Polska to firma należąca do belgijskiej grupy CFE. Na polskim rynku jest obecna od ponad 20 lat. – Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów mieszkaniowych, przemysłowych, handlowo-usługowych oraz hotelarskich. Jesteśmy pewni, że Zajezdnia Wrocław zostanie wykonana według najlepszych standardów i z zachowaniem najwyższej jakości – mówi Łukasz Paryś, dyrektor wrocławskiego oddziału Bouygues Immobilier Polska.

Do Zajezdni Wrocław wchodzić się będzie przez przestronne hole. W jednym z nich znajdzie się recepcja usprawniająca funkcjonowanie budynku. Elegancki i industrialny styl stworzą meble oraz materiały wykończeniowe takie jak gres, klinkier i stalowo-drewniane balustrady, a całości efektu dopełnią nastrojowe oświetlenie oraz grzejniki dekoracyjne. - Zarówno materiały użyte do wykończenia wnętrz, jak i te elewacyjne, nawiążą do klimatu architektonicznego zabytkowego Nadodrza – mówi Mateusz Tyszkowski.

W 6-piętrowym budynku inspirowanym nadodrzańskimi kamienicami znajdzie się prawie 200 mieszkań o powierzchni od 25 do 56 mkw. (głównie jednopokojowe typu studio) o praktycznych i funkcjonalnych rozkładach wnętrz. Do większości przynależeć będą balkony, a do kilku na pierwszym piętrze - ogródki. Na parterze zaplanowano przestrzeń usługową odwołującą się do handlowych tradycji dzielnicy, a pod budynkiem halę garażową.

Zajezdnia Wrocław to druga inwestycja francuskiego dewelopera na Nadodrzu. Pierwszą jest Centreville – nowoczesny apartamentowiec z luksusowymi penthouse’ami realizowany przy ul. Drobnera. Pozostałe projekty Bouygues Immobilier we Wrocławiu to niedawno ukończony kompleks Jagiełły 6 na Kępie Mieszczańskiej oraz inwestycje mieszkaniowe przy wybrzeżu Wyspiańskiego 11, przy ul. Pięknej i przy parku Grabiszyńskim. Bouygues Immobilier inwestuje także w Warszawie i Poznaniu. Od 2001 roku zrealizował w Polsce 32 inwestycje, w których oddał do użytku ok. 5 tysięcy mieszkań.