Budowa S3 pod Bolkowem na Dolnym Śląsku. Iście kosmiczne krajobrazy! Zaglądamy na plac budowy [ZDJĘCIA]

Budowa S3 pod Bolkowem na Dolnym Śląsku - ile to kosztuje?

Odcinek który prezentujemy liczy sobie ok. 16 kilometrów. Ktoś może powiedzieć, że to niewiele, ale jednocześnie na tym fragmencie powstaje najdłuższy w kraju pozamiejski tunel. I to właśnie jego wydrążenie i wybudowanie kosztuje tak wiele. Całkowity koszt budowy tego odcinka to ponad 1,5 mld złotych.