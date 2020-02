Budowa kortu tenisowego - jak wygląda i ile trwa?

Polski zawodnik znajduje się aktualnie na 34. miejscu w rankingu ATP. Tenis to wyjątkowo piękny sport, a mecze tenisowe są pełne zaciętej walki, nieraz trwającej kilka godzin. Całość dopełniają niezwykle efektowne zagrania, drop shoty, krosy, loby, półwoleje i wiele innych. Co ważne, powstaje coraz więcej kortów tenisowych, z profesjonalną nawierzchnią. Budowa hali tenisowej to wymagające przedsięwzięcie, ale śmiało można powiedzieć, że to bardzo dobra inwestycja na długie lata. Jedną z firm specjalizującą się w budowie kortów tenisowych jest Sport Halls.

Budowa kortu tenisowego

Budowa kortu tenisowego nie jest prostą sprawą. Przed realizacją projektu należy ją dokładnie przemyśleć i przeanalizować. Należy pamiętać, że tylko dobór odpowiednich i zaawansowanych technologii pozwoli zbudować halę namiotową, z której przez długie lata będą mogli korzystać miłośnicy tenisa. Co więcej będzie ona nowoczesna i spełniająca najwyższe standardy.

Przy budowie kortów tenisowych stosuje się dwa rodzaje konstrukcji - stalową lub drewnianą. Firma Sport Halls przykrycie hali wykonuje z wytrzymałego materiału membranowego, w innowacyjnym systemie podwójnej powłoki z poduszką powietrzną między powłokami.

Podejmując decyzję o budowie hali tenisowej, warto powierzyć to zadanie profesjonalnej firmie, która dzięki swojej szerokiej wiedzy i doświadczeniu zaplanuje oraz wybuduje obiekt sportowy, spełniający wszystkie niezbędne wymogi. Do tego odporny na wszelkie działania zmiennych warunków atmosferycznych.

Rodzaje nawierzchni kortów tenisowych

Wybór odpowiedniej nawierzchni kortów tenisowych, to kolejny krok w budowie. Jest on niezwykle ważny. Należy zauważyć, że w zależności od tego, jaką nawierzchnią zostanie pokryte boisko zależy, m.in. sposób odbija się od niej piłki, jej szybkość, a także ewentualna zmiana kierunku lotu piłki po odbiciu. Ponadto wybór danej nawierzchni ma również wpływ na jej eksploatację podczas użytkowania.

Obecnie przy budowie kortów tenisowych stosuje się cztery najpopularniejsze nawierzchnie, tj. mączka ceglana, wykładziny tenisowe, nawierzchnie akrylowe oraz sztuczna trawa. Z wymienionych rodzajów mączka ceglana jest najczęściej używana podczas budowy kortów tenisowych w naszym kraju. Dzięki jej zastosowaniu korty wyróżniają się bardzo dużą wytrzymałością, trwałością oraz zapewniają zawodnikom bezpieczeństwo. A to za sprawą naturalnie występującej w mączce ceglanej amortyzacji oraz poślizgowi, które z kolei zmniejszają ryzyko urazów i kontuzji.

Kolejną popularną nawierzchnią jest wykładzina tenisowa. Świetnie sprawdza się podczas instalacji w obiektach zamkniętych, m.in. halach namiotowych. Oczywiście istnieje również możliwość, aby zastosować ją na obiektach otwartych. Wcześniej jednak, należy zadbać o odpowiednią impregnację. Dużą zaletą nawierzchni dywanowych jest to, że zapewnia ona lepszą ochronę stawów. Krótko mówiąc, dużo korzystniej wpływa na zdrowie tenisistów. Ponadto w porównaniu do kortów ceglastych, wykładzina tenisowa zapewnia równe i przewidywalne odbicie piłki od podłoża.

Bardzo często do pokrycia boiska kortu tenisowego wykorzystuje się także nawierzchnię akrylową. Żywica syntetyczna, dzięki swoim właściwościom tworzy wodoodporną powłokę, która jest bardzo odporna na ścieranie. Zapewnia doskonałą przyczepność, jest elastyczna, paroprzepuszczalna, a przy tym prezentuje się niezwykle estetycznie.

Ostatnią popularną, dobrą i cenioną przez tenisistów jest nawierzchnia pokryta sztuczną trawą. Do wyboru mamy trawy wolne, średnie oraz szybkie. Decydując się na wybór tej nawierzchni, można regulować jej poślizg poprzez ilość wsypanego na nią piasku. Jest stosunkowo łatwa w utrzymaniu. Na kortach stosuje się najczęściej trawy wykonane z włókien monofilowych lub fibrylowanych o wysokości 10mm-15mm.

Czas budowy hali do tenisa

Średnio budowa hali do tenisa trwa od dwóch do pięciu miesięcy. Wszystko uzależnione jest od tego, jaki rodzaj konstrukcji zostanie wybrany oraz jaką wielkość planowo ma mieć cały obiekt. W przypadku hali łukowych półbeczek, najczęściej powstają hale o rozmiarach od 40 do 105 metrów długości, od 20 do 75 metrów szerokości oraz od 8 do 15 metrów wysokości. Dzięki zamontowaniu w daszku systemu zasłonowego możliwe jest otwieranie boków hali. W systemie roletowym z kolei boki są podnoszone i opuszczane w ciągu 1 minuty.

Natomiast hala łukowa ma wymiary od 16,5 do 18 metra szerokości, od 34 do 36 metra długości i 8 metrów wysokości. W przypadku zarówno jednej, jak i drugiej hali doświetlane są one za pomocą świetlików w dachu, które wykonano z przezroczystego materiału PCV. Dzięki temu uzyskuje się równomiernie rozproszenie światła.

Nieco krócej, bo około tylko trzech miesięcy trwa budowa hali Wimbledon. Jej wymiary to od 20 do 40 metrów długości, od 15 do 150 metrów szerokości i od 8 do 15 metrów wysokości. W tym przypadku również można rozważyć wybór konstrukcji stalowej lub drewnianej ramowej, biegnącej wzdłuż boiska, z systemami lin i odciągów. Oświetlana jest przy pomocy systemu świetlików i lamp meta halogenowych. Warto dodać, że hala Wimbledon posiada zamontowany bezobsługowy system roletowy lub zasłonowy, który umożliwia sprawne otwieranie i zamykanie boków hali.

Koszt budowy kortu tenisowego

Tak naprawdę na cenę kortu tenisowego składa się kilka części składowych. Należą do nich, m.in. rozmiar hali, a dokładnie wymiary całego obiektu, jego lokalizacja oraz rodzaj zastosowanej nawierzchni. Gwarantem bardzo atrakcyjnej ceny na rynku jest Sport Halls, który służy pomocą, wsparciem, fachową wiedzą, profesjonalnym podejściem na każdym etapie realizacji projektu. Warto powierzyć tej firmie budowę kortów tenisowych.